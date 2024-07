Angriff auf 32-jährige Bendorferin im Bereich Kunosteinstraße / Neuwied

Am heutigen 04.07. kam es gegen 14.00h – 14.25h im Bereich der Kunosteinstraße am Rhein zu einem körperlichen Angriff auf eine 32-jährige Frau aus Bendorf.

Diese wurde bei dem Angriff nicht unerheblich verletzt und zur weiteren Versorgung in ein neuwieder KH eingeliefert. Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit noch unklar.



Ein Tatverdächtiger wurde beschrieben als männlich, maskiert, trug Handschuhe und einen schwarzen Kapuzenpulli. Dieser soll sich nach der Tat über ein Feld in weiter unbekannte Richtung entfernt haben.



Die Polizei Neuwied sucht nun dringend Zeugen, welche Angaben zur Tat und / oder einem Tatverdächtigen machen können. Derzeit können aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben gemacht werden, wir bitten daher von weiteren Anfragen abzusehen.



