Alternativer Karneval wegen Corona

So wurden z.B. am 13.02.21 in den Ortsteilen Herkersdorf und Wehbach jeweils einzelne Fahrzeuge durch die Ortslagen geführt, von welchen laute Karnevalsmusik gespielt wurde. Dies führte dennoch zu teilweise verständnislosen Anrufen von Anwohnern bei der Polizei, die wiederum die vom Gesundheitsamt gemachten Auflagen in Abwesenheit der originär zuständigen Ordnungsbehörde kontrollieren musste. Hierbei wurde aber nur in einem Fall ein Verstoß gegen die 15. CoBeLVO festgestellt (verbotswidriger Alkoholkonsum). Die Verantwortlichen beider Karnevalsvereine waren sichtlich bemüht das närrische Treiben coronakonform in Grenzen zu halten.



