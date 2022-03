Altenkirchen

Altenkirchen -versuchter Einbruchsdiebstahl in Lasergamezentrum-

Am Montag, 28.02.2022, versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 09.00 Uhr bis 14.45 Uhr, in ein Lasergamezentrum in der Rudolf-Diesel-Straße in Altenkirchen einzubrechen.