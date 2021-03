Altenkirchen

Altenkirchen – versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Café

In der Zeit von Sonntag, 14.03.2021, 17.30 Uhr, bis Montag, 15.03.2021, 08.30 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, in ein Café in der Bahnhofstraße in Altenkirchen einzubrechen.