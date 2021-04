Altenkirchen – Sachbeschädigung durch Graffiti an Einsatzfahrzeug der Feuerwehr

Am Dienstag, 06.04.2021, gegen 22.15 Uhr, wurde auf dem Gelände des ehemaligen Rewe-Centers, Zum Weyerdamm, ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr beschädigt.

Das Fahrzeug (VW Passat mit entsprechender Beschriftung und Sondersignalanlage) war nur für wenige Minuten unbeobachtet abgestellt und wurde in dieser Zeit von bislang unbekannten Tätern mit schwarzer Farbe besprüht.

Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.



