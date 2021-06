Altenkirchen -Einbruchsdiebstahl in Fachgroßhandel

In der Zeit von Donnerstag, 24.06.2021, 18.30 Uhr, bis Freitag, 25.06.2021, 07.00 Uhr, kam es im Gewerbegebiet „Siegener Straße“ in Altenkirchen wiederholt zu einem Einbruchsdiebstahl.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft Zugang zum Gelände eines Blumenfachmarktes. Dort kam es zu Sachbeschädigungen.

Anschließend brachen die Täter in das Gebäude eines Fachgroßhandels ein. Hier wurden diverse Werkzeuge und Maschinen entwendet.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere Beobachtungen während der Tatnacht, sind an die PI Altenkirchen zu richten.



