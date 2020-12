Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 08:30 Uhr

Alsdorf (ots). Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr im Zeitraum 11.09.bis 14.09.2020 ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer die Straße „Im Sommer“ im innerörtlichen Bereich von Alsdorf (Sieg). In einer scharfen, unübersichtlichen Linkskurve (Engstelle) geriet der Fahrzeugführer mit dem linken Hinterreifen gegen die im Innenkurvenbereich befindliche Grundstückseinfriedung. Dabei wurde ein Maschendrahtzaun und die Befestigungspfosten auf einer Länge von 6 Metern beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Es entstand ein Fremdschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizei Betzdorf.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell