Alsdorf- Diebstahl eines E-Bike

Am 21.09.2020, im Zeitraum 14.00 bis 14.30 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter am Friedhof in Alsdorf das E-Bike eines 62-jährigen Mannes.