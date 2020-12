Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 08:40 Uhr

Alsdorf

Alsdorf- Abrutschen vom Bremspedal- aufgefahren

Am 25.09.2020, gegen 18:45 Uhr befuhren eine 61-jährige Pkw Fahrerin und ein 19-jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die Hauptstraße in Alsdorf.