Alleinunfall von Scooterfahrerin

Die 36-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem E-Scooter die Hauptstraße in Bad Hönningen und verlor auf Grund einer Bodenwelle die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam zu Fall und wurde nicht unerheblich verletzt.



Da das Unfallfahrzeug weder zugelassen, noch versichert war, muss sich die Verunfallte aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen nun in einem Strafverfahren verantworten.



