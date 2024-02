Ahndung mehrerer Verkehrsverstöße am Freitagvormittag

Symbolbild Foto: dpa





Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei überwachten die Geschwindigkeit in Bad Hönningen und St. Katharinen. Dabei wurden vier Verkehrsteilnehmer festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil ein Kind ohne den entsprechenden Kindersitz im Auto transportiert wurde.



Durch Beamte der Polizei Linz wurden im Rahmen der Verkehrsüberwachung in Linz auf der B42 drei Verkehrsteilnehmer festgestellt, die verbotswidrig ein Mobiltelefon bei der Fahrt nutzten. Entsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. Ferner wurde ein Rotlichtverstoß an einer Ampelkreuzung geahndet.



