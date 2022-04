Achtung, Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter im Bereich Neuwied!

Die Anrufer geben sich als Mitarbeiter der Polizei Neuwied aus und erklären, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben habe. Dabei fragen die Anrufer gezielt nach Wertgegenständen. Die Polizei ruft dazu auf, nicht auf diese Anrufe einzugehen. Sollten echte Polizeibeamte eine Nachbarschaftsbefragung durchführen so wird dies nicht telefonisch geschehen.



