Abschlussmeldung nach Verkehrsunfall auf der L254

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 29-jährige Fahrzeugführer aus der VG Rengsdorf-Waldbreitbach mit seinem Fahrzeug die L254 von Rothe Kreuz kommend in Fahrtrichtung Hausen (Wied). In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert nach kurzer Fahrt im Straßengraben schließlich mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug derart beschädigt, dass der Aufbau der Ladefläche sich vom Lieferwagen löste und seitlich auf der Straße landete. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Neben der Polizeiinspektion Linz waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und ein Abschleppunternehmen vor Ort im Einsatz. Die L254 war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen ca. 2,5 Stunden gesperrt.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



