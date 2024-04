Altenkirchen

Abschleppwagen WW-HF 300 eines Autohauses entwendet

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i entwendeter Abschleppwagen Foto: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

In der Nacht zu Dienstag, dem 09.04.2024, entwenden unbekannte Täter gezielt gegen 02:07 Uhr den firmeneigenen Abschleppwagen des Autohauses Hottgenroth in der Kölner Straße in Altenkirchen.