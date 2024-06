Abgeladene Altreifen und Felgen

Am 02.06.2024 wurde durch einen Jagdausübungsberechtigten eine größere Anzahl Altreifen und Felgen an einem Waldweg entlang der K 104 zwischen den Ortslagen Melsbach und Rengsdorf gemeldet.

Die Altreifen und Felgen wurden durch unbekannte Täter offensichtlich mittels Transporter oder PKW mit Anhänger zum Ablageort transportiert. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an, die Entsorgung der Altreifen wurde in die Wege geleitet.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



