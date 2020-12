Archivierter Artikel vom 31.10.2020, 12:50 Uhr

Nauroth

57583 Nauroth – Einbruchdiebstahl aus Wohnhaus

Unbekannte Täter verschaffen sich am 30.10.2020 zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr durch Aufhebeln einer Hauseingangstür zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Talstraße in Nauroth.