57555 Mudersbach OT Niederschelderhütte – Fahrraddiebstahl aus Lagerhalle

Mudersbach OT Niederschelderhütte (ots) – Vermutlich in der Nacht vom 19. auf den 20.03.21 entwendeten unbekannte Täter aus einer Lagerhalle des ehemaligen Stahlwerkkomplexes in 57555 Mudersbach Ortsteil Niederschelderhütte, Straße „Auf der Hütte“, zwei hochwertige Mountainbikes der Marken „Cube“, Farbe schwarz und „Norco“, Farbe grau.



Zum Eindringen in die Lagerhalle wurde von dem oder den Täter/n ein Vorhängeschloss aufgebrochen und so ein massives Eisentor geöffnet.

Der Wert des Stehlgutes dürfte bei ca. 1300 Euro liegen.



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02741 926-0 und fragt an, wer in dem Tatzeitraum Personen und/oder Fahrzeuge auf dem Gelände beobachtet hat.



