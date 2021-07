5 Betrugsversuche Masche falsche Polizeibeamte

falscher Polizeibeamter.

Schwerpunkt bildete hier die Ortschaft Dattenberg, hier wurden alleine 4 Anrufe zur Anzeige gebracht, ein weiterer ereignete sich in Linz.

Während es in vier Fällen bei missglückten Anrufen blieb, ließ sich ein 81 jähriger Mann derart verunsichern, dass er bei seinem Geldinstitut vorsprach und die Auszahlung von 10.000 Euro wünschte.

Der aufmerksame Bankmitarbeiterin wurde sofort aufmerksam und verständigte die Polizei.

Den Polizeibeamten erklärte der sichtlich unter Schock stehende ältere Mann, dass etwas Schlimmes passiert sei, er sei angerufen worden. Er müsse aus diesem Grund das Geld mitnehmen.

Es gelang, ihn zu beruhigen.

Die Polizisten fuhren ihn nach Hause, wo bereits sein Sohn auf ihn wartete.

Die Polizei Linz dankt in diesem Falle vor Allem der Bankangestellten, welche verhinderte, dass diese widerliche Masche Früchte tragen konnte.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell