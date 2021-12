2 Ladendiebe in Rheinbrohl gestellt

Am Freitag, 24.12.2021 gg 14 Uhr erlangte die Polizei Linz am Rhein Kenntnis über 2 Ladendiebe in einem Einkaufmarkt in Rheinbrohl.



Hier hatte ein polizeilich bekanntes Pärchen Kleidungsstücke in einen mitgeführten Rucksack gesteckt und versucht den Kassenbereich zu passieren.

Dies konnte durch aufmerksame Mitarbeiter des Marktes verhindert werden.



