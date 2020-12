Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 10:00 Uhr

Am späten Dienstagmittag wurde der 52 – jährige Fahrer eines PKW in der Hochstraße in Kurtscheid einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Der Fahrer händigte während der Kontrolle einen tschechischen Führerschein aus. Seine deutsche Fahrerlaubnis wurde ihm in der Vergangenheit entzogen. Ein Datenabgleich führt zu dem Ergebnis, dass der Verkehrsteilnehmer in Tschechien nie einen Wohnsitz hatte.



Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Marktplatz in Horhausen (WW) stellten die Polizeibeamten am Dienstagabend fest, dass der 33 – jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und jeweils Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.



