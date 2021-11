1.Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 29.11.2021 2.Schöneberg – Komplettentwendung von Pkw-Anhänger

Am Samstag, den 27.11.2021, kam es zwischen 21:00 Uhr und 23:30 Uhr zum Diebstahl eines Pkw Anhängers – offener Kasten, Farbe schwarz/braun – aus einer Hofeinfahrt zu einem Grundstück im Schloßweg in Schöneberg.



Die Ermittlungen zu bisher unbekannter Täterschaft dauern an. Hinweise zu im Tatzeitraum verdächtigen Personen oder Fahrzeugen für den Bereich Schöneberg bitte an die PI Altenkirchen.



