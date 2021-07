1.Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 05.07.2021 2.Oberdreis, OT Lautzert-Sachbeschädigung

In der Schulstraße der Ortslage Lautzert kam es in der Nacht vom 02.07.2021 auf den 03.07.2021 zu einer Sachbeschädigung auf einem Privatgrundstück.



Durch unbekannte Täter wurden zwei Reifen des in der Hofeinfahrt abgestellten Pkw zerstochen, zwei Fahrzeuge und die Klingeltaster im Bereich der Eingangstür des Wohnhauses wurden großflächig mit Sekundenkleber beschmiert. Gegen den Fassadenbereich des Wohnhauses entleerten die Täter eine Tüte Schlagsahne.

Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen, sowie an den Klingeltastern.



Rückfragen bitte an:



Hinweise an die Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946 0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell