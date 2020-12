Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 08:50 Uhr

Auf dieser Strecke gelangte eine Wespe in das Fahrzeuginnere. Beim Versuch, diese abzuwehren verlor der 19 – jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW. Er kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Weidezaun. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Weidezaun und am PKW entstand Sachschaden.



