13 Fälle von Anrufen falscher Polizeibeamter – kein Schadenseintritt

Die vermutlich unterschiedlichen männlichen Anrufer gaben sich jeweils als Kriminalbeamte aus (teilweise mit Namen und teilweise mit angeblicher 4-stelliger Dienstnummer) und schilderten überwiegend die bekannte Legende, dass in der Nachbarschaft eingebrochen sei und Einbrecher festgenommen wurden. Im Anschluss folgte die Nachfrage nach Wertgegenständen und Bargeld im Hause der Geschädigten. In allen Fällen reagierten die Geschädigten vorbildlich. Sie beendeten das Gespräch vorzeitig und informierten die Polizei. In keinem der Fälle kam es zu einem Vermögensschaden.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Hinweise:

Trickbetrüger geben sich am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte, Amtspersonen oder Bankmitarbeiter aus, um Sie zur Herausgabe Ihrer Wertsachen zu bewegen.

Der Betrüger versucht Ihnen glaubwürdig zu vermitteln, dass ihr Geld und ihre Wertsachen zu Hause noch nicht sicher seien. Er bietet ihm an, die Polizei werde in Zivil vorbeikommen, um ihr Erspartes „in Sicherheit“ zu bringen.

Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Betrügern ständig verändert.



Unsere Tipps für Ihre Sicherheit:

– Klären Sie Ihre Angehörigen über die Betrugsmaschen

auf.

– Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten

oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen

herauszugeben.

– Die Polizei ruft Sie niemals unter der

Polizeinotruf-Nummer 110 an. Sind Sie sich unsicher,

wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei nie die

Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei

den Betrügern landen. Wählen Sie die Nummer selbst.

– Bei verdächtigen Anrufen: Legen Sie den Telefonhörer

auf! Das ist keinesfalls unhöflich!

– Stellen Sie sicher, dass das Telefonat richtig beendet

und die Verbindung wirklich abgebrochen ist.

– Gehen Sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen

ein.

– Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn sie Opfer

der Betrugsmasche geworden sind.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





