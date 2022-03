Walterschen

1. Pressemitteilung der PI Altenkirchen vom 17.03.2022 2. Walterschen- Schwerer Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen dem 13.01.2022 und dem 13.02.2022 kam es an der Fischweiheranlage in Walterschen zu Sachbeschädigungen und Verwüstungen auf dem Gelände der Anlage, sowie an der Umzäunung.