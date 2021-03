1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 09.03.2021 2. Hamm/Sieg – Brand rückwärtiger Wohnhausbereich

Am Abend des 07.03.2021 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Brand im rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses „Im Scheidter Garten“ in Hamm/Sieg.



Der Brand entstand auf dem über eine Holztreppe erreichbaren Terrassenbereich des Wohnhauses unmittelbar an der Hauswand. Die Bewohner bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten das Feuer mit eigenen Mitteln löschen. Es entstand Sachschaden, zu der Ursache dauern die Ermittlungen an.



