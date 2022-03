Wissen – Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und hohem Sachschaden

57537 Wissen, Im Kreuztal 97b (ots) - Am So. 06.03.2022, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel Astra vor dem Anwesen Im Kreuztal 97b von einem Stellplatz aus Längsaufstellung vom rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung der Straße Am Biesen in den fließenden Verkehr an. Dabei beachtete er nicht den Vorrang eines 26-jähriger Fahrzeugführers, der mit seinem Pkw Daimler-Benz C300 die Straße Im Kreuztal aus Richtung Weststraße kommend in Fahrtrichtung der Straße Am Biesen, befuhr.