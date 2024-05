Zweiradkontrolle

Anzeige

Unterstützt wurden sie hierbei von den Zentralen Verkehrsdiensten des Polizeipräsidiums Trier. Hintergrund der Kontrolle waren immer wiederkehrende Beschwerden von Anwohnern wegen der Lärmbelästigung im Bereich des Piesporter Berges.

Zahlreiche Zweiradfahrer nutzten das gute Wetter am Pfingstmontag für eine Ausfahrt, so dass die Einsatzkräfte über 60 Krafträder kontrollieren konnten.

Im Ergebnis wurden mehrere Geschwindigkeitsverstöße und Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung festgestellt. 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden vorgelegt und 9 Verwarnungen ausgesprochen. Ebenso mussten einige Verkehrsteilnehme dazu aufgefordert werden, bauliche Änderungen an den Zweirädern rückgängig zu machen.

Die Kontrolle wurde von einem Team des SWR begleitet.



