zweifacher tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am 23.12.2021 gegen 17:42 Uhr kam es im Bereich des Kurparks in Daun zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund eines sich streitenden Paares.





Als die Beamten der Polizeiinspektion Daun vor Ort eintrafen und schlichtend auf die Personen einwirken wollten, wurde ein 41-jähriger männlicher Polizeibeamter durch einen 39-jährigen wohnsitzlosen Mann mittels eines Faustschlages angegriffen.



Der Angriff konnte durch den Beamten abgewehrt, die Person gefesselt und in Gewahrsam genommen werden.



Als die 34-jährige, ebenfalls wohnsitzlose Lebensgefährtin des beschriebenen Angreifers die polizeilichen Maßnahmen gegen diesen realisierte, versuchte auch sie ihrerseits unter Drohung mittels einer erhobenen Whiskey-Flasche die Beamten zu attackieren.



Auch diese Person wurde durch die Beamten gefesselt und in Gewahrsam genommen.



Beide hier genannten wohnsitzlosen Personen standen erheblich unter Alkoholeinfluss.



Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es war dem bedachten und professionellen Vorgehen der Beamten zu verdanken, dass keine der beteiligten Personen verletzt wurden.



