Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden an der Mosel

Am Mittwoch, den 05.06.2024, kam es in den Abendstunden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen jeweils mehrere Personen verletzt wurden.

Gegen 20:00 Uhr kam ein PKW auf einem Wirtschaftsweg zwischen Klausen und Neumagen-Dhron, in Höhe des AMM Asphalt-Mischwerks am Fuchsberg, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Garage. Die vier Insassen, darunter auch zwei Jugendliche, wurden hierbei leicht verletzt und mussten kurzzeitig medizinisch behandelt werden. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 0,69 Promille festgestellt werden. Diesem wurde entsprechend eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Den 23-jährigen Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Neumagen-Dhron, ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen des DRK samt Notarzt und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



Gegen 21:30 Uhr kam es dann auch noch auf der Cusanusstraße am Brückenkreisel in Bernkastel-Kues, zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Letztere war Teil einer sechsköpfigen Personengruppe, welche, obwohl sich einige Meter weiter ein beschilderter Fußgängerüberweg befand, die Fahrbahn unmittelbar vor dem Kreisel überquerte. Hierbei übersah der herannahende Rennradfahrer die querende Dame, sodass beide durch den anschließenden Zusammenstoß verletzt wurden. Ein alarmierter Rettungswagen verbrachte die verletzte Fußgängerin zwecks weiterer Untersuchungen ins Krankenhaus nach Wittlich. Der Radfahrer konnte noch vor Ort aus den medizinischen Behandlungsmaßnahmen entlassen werden. Auch hier befand sich neben dem Rettungswagen ein Notarzt und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



