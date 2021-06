Zwei Trunkenheitsfahrten am Mittwochabend

Niederprüm / Gönnersdorf (ots) – Am Mittwochabend mussten die Beamten der Polizeiinspektion Prüm innerhalb kurzer Zeit zwei Trunkenheitsfahrten feststellen und Blutproben entnehmen lassen.





In Niederprüm wurde gegen 22:30 Uhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, der einen Atemalkoholwert von 2,02 Promille aufwies. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.



Eine halbe Stunde später wurde ein 26-jähriger Fahrer in der Ortslage Gönnersdorf nach kurzer Verfolgungsfahrt angehalten, der mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,24 Promille unterwegs war.



Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



