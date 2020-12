Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 08:01 Uhr

Bereits am Samstag, dem 29.08.2020, kam es gegen 14:21 Uhr in Hetzerath zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Die 15-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Mofa, welches mit einer weiteren 15-jährigen besetzt war, die Buhnertstraße in Fahrtrichtung Esch. Hierbei missachtete sie an der Kreuzung zur Straße „Im Pergreg“ die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrzeugs. Durch den Zusammenstoß wurde die Mofafahrerin sowie ihre Sozia schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Beide junge Frauen wurden zwecks weiterer Behandlung ins Krankenhaus nach Trier verbracht. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Hubschrauber und die Polizei Wittlich.



