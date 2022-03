Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision bei Bleialf

In einem dortigen Kurvenbereich kollidierten die im Begegnungsverkehr befindlichen Fahrzeuge frontal miteinander. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfallgeschehen verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden im fünfstelligen Bereich und mussten jeweils durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache seitens der Polizeiinspektion Prüm dauern noch an.



