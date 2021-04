Zwei Motorradunfälle mit Verletzten Jugendlichen

Gegen 14:18 Uhr befuhr ein 16-jähriger Kradfahrer mit seinem Leichtkraftrad den Piesporter Berg von Klausen kommend in Richtung Piesport. Unmittelbar nach einer scharfen Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Durch den Sturz zog er sich schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

An dem verunfallten Kraftrad entstand Totalschaden.

Im Einsatz waren das DRK mit Notarzt, die FFW, Streifen der Polizei Bernkastel und Wittlich sowie der Rettungshubschrauber Christoph 10.



Gegen 18:13 Uhr ereignete sich im Burgbergtunnel in Bernkastel ein weiterer Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Kradfahrer und eines PKW. Der vorausfahrende PKW musste verkehrsbedingt bremsen. Zwei nachfolgende Kradfahrer, 16 und 17 Jahre alt, erfassten die Situation zu spät und fuhren auf den PKW auf. Durch den Aufprall zogen sich beide Kradfahrer schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswägen ins Krankenhaus verbracht. Die Insassen des unfallbeteiligten PKW blieben unverletzt.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Tunnel für den Straßenverkehr gesperrt.

Im Einsatz waren das DRK mit Notarzt, die FFW und die Polizei Bernkastel.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM Trier

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Torsten Hepp, Polizeihauptkommissar

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon: 06531 9527-0

Telefax: 06531 9257-50

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell