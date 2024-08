Zwei Gewalttaten auf der Zeltinger Weinkirmes

Am Samstagabend, 04.08.2024, verließ ein 19-jähriger gegen 23:15 Uhr das Festzelt und wurde nach eigenen Angaben in der Nähe des angrenzenden Moselspielplatzes von 2 jungen Männern angegriffen und verletzt.

Ein dritter Mann, der offensichtlich zur Gruppe gehörte, habe zugeschaut. Im Zusammenhang mit der Tat steht der abgebildete Motorroller. An dem Motorroller wurden erkennbar Veränderungen vorgenommen. So wurde dieser beispielsweise umlackiert.



Etwa im gleichen Zeitraum verließ ein 68-jähriger ebenfalls das Festzelt. Dabei wurde er von hinten überrumpelt, stürzte möglicherweise nach einem Schlag mit einer Weinflasche zu Boden und war kurzzeitig bewusstlos. Bei dem Vorfall kam sein Mobiltelefon abhanden. Das Opfer wurde ebenfalls verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.



Zeugen werden gebeten, Hinweise zu diesen Taten oder zu dem Eigentümer des abgebildeten Motorrollers der Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues, Tel.: 06531/95270 oder E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de, zu melden.

Ansonsten verlief die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.



