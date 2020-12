Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 03:51 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurden in der Ortslage Niederprüm gleich zwei Verkehrsschilder, angebracht jeweils auf Verkehrsinseln, beschädigt.

Eine Unfallstelle befindet sich in Höhe des Werkmarktes Müller in der St.-Vither-Straße, die zweite an der Einmündung B 410 / „Zum Grünen Sitz“. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Verursacher. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



