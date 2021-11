Zwei 16-Jährige mit PKW auf Abwegen

Der Sohn habe ihn zudem angerufen und mitgeteilt, dass es zu einem Verkehrsunfall mit dem PKW gekommen wäre.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der 16 Jährige mit einem gleichaltrigen Freund den PKW unerlaubt in Gebrauch genommen hatte. Der Freund befand sich im Anschluss am Steuer des PKW und kollidierte am Ortseingang Bollendorf mit einem Bordstein.

Der PKW wurde hierbei am Reifen beschädigt. Nachdem die Fahrt zunächst noch fortgesetzt werden konnte, war das Fahrzeug darauf nicht mehr fahrbereit.

Die Personen wurden im Anschluss durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bitburg in der Ortslage Bollendorf lokalisiert und angetroffen.

Der Fahrzeugführer war bedingt durch sein Alter logischerweise nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell