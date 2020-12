Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 15:01 Uhr

Bei diesem Verkehrsunfall wurde der 66-jährige Radfahrer aus der Verbandsgemeinde Prüm tödlich verletzt.



Im Rahmen der Unfallermittlungen ergeben sich Hinweise, dass der Radfahrer die L10 in Richtung Hersdorf befuhr. Bei sich führte er ein rotes E-Bike der Marke „Giant“.



Zeugen, die den Fahrradfahrer am 24.10.2020 gesehen haben und Angaben zu der Beleuchtung des Fahrrads und der Erkennbarkeit der getragenen Kleidung machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Prüm (06551/942-0) zu wenden.



