Wittlich

Zeugenaufruf – Sturz im Textilreinigungsunternehmen

Am Donnerstag, 05.04.2022, gegen 15.00 Uhr, stürzte eine 59-jährige Frau im Eingangsbereich eines Textilreinigungsunternehmens in der Kurfürstenstraße in Wittlich.