Zeugenaufruf nach Brandgeschehen in Niersbach

Am Nachmittag des 06.01.2022 kam es in der Ortslage Niersbach zu einem Brandgeschehen.

Wie bereits berichtet wurde, brannte die angebaute Scheune eines Wohnhauses. Durch frühzeitiges Eingreifen der Feuerwehr konnte größerer Sachschaden und auch Personenschaden verhindert werden.

Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Wittlich zur Brandursache lassen eine Brandlegung möglich erscheinen. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalinspektion Wittlich um Hinweise aus der Bevölkerung zu Personen, die mit dem Brandgeschehen in Verbindung gebracht werden können.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalinspektion Wittlich unter der Rufnummer 06571-9500-0.



