Zeugenaufruf – Hilflose Person an der L5, Giesdorf / Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Die Polizei Prüm sucht einen Zeugen, welcher am 01.02.2024, zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr, an der L5 zwischen Giesdorf und Schönecken einen Mann in hilfloser Lage feststelle und diesen in das Krankenhaus Prüm verbrachte.

Seitens der Polizeiinspektion Prüm wird gegen einen 31 Jahre alten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt geführt.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 31-Jährige in alkoholisierten Zustand einen PKW über die Landesstraße 5 geführt haben.

Zwischen Schönecken und Giesdorf unterbrach der Mann seine Fahrt.



Letztlich wurde er in seinem Fahrzeug in hilfloser Lage von dem bislang unbekannten Zeugen vorgefunden.



Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



