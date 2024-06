Orenhofen

Zeugenaufruf – Einbruch in Praxisräumlichkeiten in Orenhofen

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Im Verlaufe des Dienstags, 04.06.2024, kam es in Orenhofen zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Praxisräumlichkeit in der Straße „Im Urbigt“.