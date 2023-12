In der Zeit von Dienstag, dem 14.11.2023, bis Mittwoch, dem 22.11.2023, kam es zu einer Beschädigung an der Windkraftanlage Arzfeld West.

PI Prüm





Hier verursachten unbekannte Täter mutwillig einen Defekt an der Türe, um ins Innere der Anlage zu gelangen.



Zeugen die in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm (Tel.: 06551-9420 oder via Email über pipruem.dgl@polizei.rlp.de)zu melden.



