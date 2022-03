Zeugenaufruf

Am Dienstag, 15.03.2022, kam es gegen 21.40 Uhr in Jünkerath, im Bereich der Gewerkschaftsstraße, unweit des Bahnhofes, zu einem versuchten Raubdelikt.

Ein junger Mann wurde dabei durch zwei männliche Personen attackiert.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich im Zeitpunkt der Tat auch ein Mann und eine Frau, welche offensichtlich als Spaziergänger mit einem Hund unterwegs waren, im Tatortbereich bewegten.

Diese beiden Personen haben dem jungen Mann dann geholfen. Die Täter konnten allerdings flüchten.



Die beiden Zeugen, deren Namen leider nicht bekannt sind, werden nun gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



Sollten auch weitere Zeugen den Angriff auf den jungen Mann beobachtet haben, bittet die Polizei um entsprechende Kontaktaufnahme.



In der Angelegenheit ist die Polizei Prüm telefonisch unter der 06551-9420 oder via Email unter polizei.dgl@polizei.rlp.de

erreichbar.



