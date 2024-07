Lieser

Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

In der Zeit zwischen Montag, den 29.07.2024, 13:00 Uhr und Dienstag, den 30.07.2024, 13:10 Uhr, ereignete sich in der Paulsstraße in Lieser ein Verkehrsunfall, bei dem ein parkender Pkw beschädigt wurde.