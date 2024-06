Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Wie der Polizei erst heute bekannt wurde, kam es im Zeitraum zwischen dem 16.06.2024 und dem 25.06.2024 in der Willemsstraße, in Neumagen-Dhron zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete.

Der Pkw des Geschädigten parkte auf dem Parkplatz vor seiner Wohnanschrift. Der bisher unbekannte Unfallverursacher touchierte beim Vorbeifahren den parkenden Pkw. Hierbei entstand ein Lackschaden am Fahrzeugheck des Geschädigten.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne diesen zu melden.

Aufgrund des Spurenaufkommens am beschädigten Fahrzeug, könnte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Rad- oder Zweiradfahrer handeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues telefonisch unter 06531/95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



