Zeugen zu Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz gesucht

Am Samstag, 27.07.2024, kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Edeka-Parkplatz in Bernkastel-Kues.

Der oder die Verursacher(in) streifte hierbei vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug einen in der Nähe des Aufzuges parkenden Pkw, BMW.

Hierbei wurde die linke Fahrzeugseite des parkenden Pkw erheblich beschädigt.



Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Bei dem verursachenden Pkw dürfte es sich nach bisherigem Ermittlungsstand um ein silbernes oder weißes Fahrzeug gehandelt haben.



Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug geben können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegen genommen.



