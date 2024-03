Zeugen zu Schmuckdiebstahl in Kröv gesucht

Am 02.03.2024, gg. 17:20 Uhr, kam es auf dem Antik- und Flohmarkt in der Weinbrunnenhalle Kröv zu einem Diebstahl von Schmuck.

Hierbei agierten mehrere Täter gemeinschaftlich.



Die Täter flüchteten in einem silbernen SUV mit schwarzem Dach der Marke Citroen in Richtung Traben-Trarbach. An dem Fahrzeug soll ein Kennzeichen der Zulassungsbehörde Bitburg (BIT) angebracht gewesen sein.



Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder nähere Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug geben können.



Hinweise werden telefonisch durch die Polizei Bernkastel unter 06531-95270 oder Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegen genommen.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell