Traben-Trarbach

Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer in Traben gesucht

Am Freitagabend, 30.10.20, 19:45h, befuhr in Traben ein 17-jähriger Rollerfahrer die K 65 am Busbahnhof vorbei und beabsichtigte der Vorfahrtsstraße in Richtung Köveniger Straße zu folgen.