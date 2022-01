Zeugen nach Verkehrsgefährdung in Prüm gesucht

In Höhe des Hotels Wenzelbach überholte ein schwarzer Audi A4 Avant zunächst einen schwarzen Audi Q5. Unmittelbar daran anschließend soll der Audi A4 quer eingelenkt und zum Stehen gekommen sein.



Der Fahrer des Audi Q5 habe mit quietschenden Reifen bremsen müssen um eine mögliche Kollision zu verhindern.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen der Verkehrssituation sich telefonisch unter 06551/9420 zu melden oder via E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de.



